Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya geldi.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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