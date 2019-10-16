Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Rusya, Soçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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