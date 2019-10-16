Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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