Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.


Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin çekildiği Mümbiç'te ilk kez devriye gerçekleştirdi
Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]