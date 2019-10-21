Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek ve muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.