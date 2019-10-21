Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:51
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