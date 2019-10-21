Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:51 
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