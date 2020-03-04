Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

(İHA)