Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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