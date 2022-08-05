GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022

05.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.

(Soçi)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları - 2: Çocuk" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Atatürk Fen Lisesindeki Erhan Afyoncu Kütüphanesi açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Armutlu ve Termal ilçesi ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Yalova/12.00/13.50/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı'nda "Türkiye İzcilik Federasyonu İslam İzcileri Dostluk Kampı Açılış Töreni"ne katılacak, hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak.

(Konya/12.00/13.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; sezonun açılış maçında İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadeleler, pist bisikleti yarışmalarıyla Konya Olimpik Veledromu'nda başlayacak.

(Konya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 00:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement