Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya Gidiş ile İlgili Tarih Netleşmedi."
2 saat önce
IHAAW134006-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya gidiş ile ilgili tarih netleşmedi.
IHAAW134006-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Rusya
'ya gidiş ile ilgili tarih netleşmedi." 08.01.2019 13: 40: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
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