Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya Gidiş ile İlgili Tarih Netleşmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya Gidiş ile İlgili Tarih Netleşmedi."

2 saat önce

IHAAW134006-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya gidiş ile ilgili tarih netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW134006-SIY/08-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'ya gidiş ile ilgili tarih netleşmedi." 08.01.2019 13: 40: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor

Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:48:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya Gidiş ile İlgili Tarih Netleşmedi."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]