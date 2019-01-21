Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 23 Ocak'ta Rusya Federasyonu
'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le bir araya gelecek. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor. Moskova
'da gerçekleşecek temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye
başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:46 Kaynak: İHA
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