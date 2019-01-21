Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor. Moskova'da gerçekleşecek temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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