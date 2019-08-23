Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:42 Kaynak: AA
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