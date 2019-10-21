Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

ABD- Türkiye anlaşmasının ardından gözler Erdoğan'ın Putin ile Soçi buluşmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rus lider Putin ile müzakere süreci bekliyor. Erdoğan da 22 Ekim'de Rusya'ya günübirlik ziyaret yapacak. Soçi'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı,, Vladimir Putin ile görüşecek. İki lider, daha önce de telefonda görüşmüş, ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vereceği katkıları ifade etmişti.

(İHA)