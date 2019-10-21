Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

1 saat önce

Türkiye anlaşmasının ardından gözler Erdoğan'ın Putin ile Soçi buluşmasına çevrildi.

ABD- Türkiye anlaşmasının ardından gözler Erdoğan'ın Putin ile Soçi buluşmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rus lider Putin ile müzakere süreci bekliyor. Erdoğan da 22 Ekim'de Rusya'ya günübirlik ziyaret yapacak. Soçi'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı,, Vladimir Putin ile görüşecek. İki lider, daha önce de telefonda görüşmüş, ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vereceği katkıları ifade etmişti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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