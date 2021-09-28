Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in daveti üzerine günübirlik Rusya'ya gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

(Derya Yetim/İHA)