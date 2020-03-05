Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

6 saat önce

Esenboğa Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının yanaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Esenboğa Havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının yanaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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