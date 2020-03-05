Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya 'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

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Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldı

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