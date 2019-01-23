Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gitti

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 12.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 12.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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