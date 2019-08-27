Cumhurbaşkanı erdoğan rusya'ya gitti

PUTİN İLE BİRARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Suriye, bölgesel ve ikili ilişkiler gündemde olacak. Erdoğan ayrıca MASK-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak. Erdoğan'a gezisinde Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.

Görüntü Dökümü:

------------------

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Erdoğan'ın karşılanması

Devlet Konukevi'ne girişi

Akar'ın konvoyundan görüntüler

Detaylar