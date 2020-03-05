Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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