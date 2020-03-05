Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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