Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 10.32'de Rusya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
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