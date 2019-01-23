Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Hareket Etti

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya Federasyonu'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya Federasyonu'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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