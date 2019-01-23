Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Hareket Etti
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya Federasyonu'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya
'ya hareket etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya Federasyonu
'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye
başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve MİT Başkanı Hakan Fidan
eşlik ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27 Kaynak: İHA
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