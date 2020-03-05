Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib'deki gelişmeler ele alınacak.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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