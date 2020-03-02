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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok."
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