Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu


ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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