Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti! Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı