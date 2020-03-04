Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek."
Son Dakika Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir