Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Rusya ziyaretinden beklentisi) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek."

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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