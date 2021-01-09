Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı eylemlerde hak arayışının uzaktan yakından ilgisi yoktur"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne videokonferans bağlantı ile katıldı.
Kaynak: İHA
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