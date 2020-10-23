CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; (S-400) BU TESTLER DOĞRUDUR, YAPILDI, YAPILIYOR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; (S-400) BU TESTLER DOĞRUDUR, YAPILDI, YAPILIYOR

23.10.2020 14:54
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; (S-400) BU TESTLER DOĞRUDUR, YAPILDI, YAPILIYOR, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (S400) "Testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

(S400) "Testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımın kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Her halde bunu biz kalkıp da Amerika'ya soracak değiliz"

"Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor"

"Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda, "Testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımın kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Her halde bunu biz kalkıp da Amerika'ya soracak değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, BM'nin Libya'da ateşkes açıklaması konusunun sorulması üzerine şunları kaydetti: "Aslında üstü düzeyde bir anlaşma değil. Daha alt düzeyde. Kalıcılığını tabi zaman gösterecek. Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. 3 ay içinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne derece sağlıklıdır bilemiyoruz. En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından temsilci burada bulunuyor. Dolayısıyla bana göre çok da olabilecek gibi değil aynen işte Azerbaycan - Ermenistan arasında şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? İşte oralarda yine ateşkes adımı atıldı, gece saat 00.00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz. ve bu ateşkes kararına uyulur."

İSTANBUL'DAKİ KORONAVİRÜS VAKALARI

Erdoğan koronavirüs konusunda ise, "Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak virüsün çok da seri şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimizde dahil. Bunlara dikkat edeceğiz. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz. ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor, bugün Bursa'da. Şu an itibariyle Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar bize de bildirilecek. Ona göre adımlar atacağız. Batıdan çok daha iyi konumdayız" dedi.

ALİYEV'İN TÜTKİYE AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan konusunda, "Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum. Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi. Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu.

S-400 DENEMELERİ

Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Testler doğrudur, yapıldı yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımın kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Her halde bunu biz kalkıp da Amerika'ya soracak değiliz. . Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, S 400, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; (S-400) BU TESTLER DOĞRUDUR, YAPILDI, YAPILIYOR - Son Dakika


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