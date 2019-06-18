Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

55 dakika önce

400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir, System.String[]
S-400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:28 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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