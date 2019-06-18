Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir
55 dakika önce
400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.
S-400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:28
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