Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmak yok
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:23
, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.
Erdoğan, Çamlıca
Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cami içinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
10 ülke bugün bayramı kutluyor