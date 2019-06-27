Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

33 dakika önce

Japon gazetesi Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile S-400 gerilimi hakkında, "S-400 konusunda Sayın Trump, Türkiye'nin endişelerini, neden bu sisteme ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl bu noktaya geldiğimizi iyi biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor, System.String[]
Japon gazetesi Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile S-400 gerilimi hakkında, "S-400 konusunda Sayın Trump, Türkiye'nin endişelerini, neden bu sisteme ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl bu noktaya geldiğimizi iyi biliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:48 
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