Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor
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Japon gazetesi Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile S-400 gerilimi hakkında, "S-400 konusunda Sayın Trump, Türkiye'nin endişelerini, neden bu sisteme ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl bu noktaya geldiğimizi iyi biliyor.
Japon
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:48
gazetesi Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile S-400 gerilimi hakkında, "S-400 konusunda Sayın Trump, Türkiye
'nin endişelerini, neden bu sisteme ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl bu noktaya geldiğimizi iyi biliyor." dedi.
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