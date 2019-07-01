Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün sonra Türkiye'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün sonra Türkiye'de

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün sonra Türkiye'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.

Erdoğan "10 gün içinde belki bir hafta içinde S-400'lerin ilk partisi gelmiş olacak. Bunu Trump'a açıkça söyledim." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 
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