Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün sonra Türkiye'de
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.
Erdoğan "10 gün içinde belki bir hafta içinde S-400'lerin ilk partisi gelmiş olacak. Bunu Trump'a açıkça söyledim." dedi.
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