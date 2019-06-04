Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

56 dakika önce

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil, System.String[]

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi
Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kılan Erdoğan daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. S-400'ler ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz" dedi. Erdoğan,  YSK'nın seçim kurulu kararıyla ilgili  ise "Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük" diye konuştu.


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:52 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Sudan'daki olaylar nedeniyle Hartum-İstanbul seferini iptal etti Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakiplerinin bayramını kutladı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]