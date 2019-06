Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S-400'ler) Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil (AKTÜEL GÖRÜNTÜ 3)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ""S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da aynı camide bayram namazı kıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından camide bulunanlarla bayramlaştı. Daha sonra Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu.BAYRAMLAŞMA REKORUErdoğan, bir gazetecinin "Bayramlaşma rekoru oldu mu?" sorusu üzerine "Siz ne tahmin ediyorsunuz?" dedi. Gazetecinin "Cami, 30 bin kişilik olduğuna göre..." demesi üzerine Erdoğan'ın, "30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım" diye yanıt verdi. Erdoğan, "30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.PENÇE HAREKATICumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı bir dönemde bayramı kutluyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı'nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek" şeklinde konuştu."YSK'YA BU KONUDAKİ İTİRAZI KAYDIMIZI DÜŞTÜK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:"Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ya bu konudaki itirazİ kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır" dedi.İDLİB'DE SON DURUMCumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'teki son durumun sorulması üzerine ise "İdlib'le ilgili 2-3 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili bu konuya tekrar görüştük. Ondan 2-3 gün önce de Trump'la bu konuları görüştük. Şu anda Suriye, İdlib, Menbiç, Fırat'ın doğusu üzerinde, malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile Türkiye olarak görüşmeleri devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Şu anda malum Trump'ın zaten bir İngiltere seyahati var. Herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine kendileriyle bu görüşmeyi yaparız. Sayın Putin'le bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da biran önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhü sükun hakim olsun" şeklinde konuştu.S-400Erdoğan, bir gazetecinin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelen heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika'ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Uluslararası ticarette kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereği. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız" diye konuştu."PARAMIZLA İSTİYORUZ, PARAMIZLA İSTEDİĞİMİZ HALDE BİZ BUNU ALAMIYORUZ"Erdoğan, "ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerimiz bulunuyor. Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika'nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz" dediCumhurbaşkanı Erdoğan, bayram programının ne olduğunu sorulması üzerine, ağırlıklı olarak İstanbul'da olacağını belirtti. Açıklamanın ardından gazetecilerle bayram hatırası fotoğrafı çektiren Erdoğan, basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.

- İstanbul