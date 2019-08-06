Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari
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