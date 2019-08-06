Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye
güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır."
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