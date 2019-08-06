Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır"
-"Son dönemde Suriye'de yaşananlar sahada olmayan masada olamaz gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız"
-"Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır"
-"Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez"
-"Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri karşılayamıyor"
-"Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığını 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun var demektir"
-"1 milyara yakın insan aç olarak yatağa girerse bir tarafta şatafat varsa burada bir sorun var demektir"
-"Terör örgütlerine çifte standart yaygınlaşıyorsa BM'de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak özel bir çaba gerektiriyorsa burada arızalı bir durum var demektir"
-"İnsana sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın huzuru sağlaması söz konusu olamaz. Hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir"
-"Bugün gerekeni yapmazsak yarın daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Suriye'deki kardeşlerimizin huzur içinde yaşayacağı barış koridorunu kurmuş olacağız"
"-Nitekim daha önce bir çok ülke Ruslardan benzer savunma sistemleri almıştır. Sesleri çıkmadı. Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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