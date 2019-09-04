Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin ikinci etabı da geliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin ikinci etabı da geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Elemanlar da orada yetişmeye devam ediyor"
-"Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık. Milletimizin barış, huzur ve esenliği için yaptık"
-"Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez"
SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatının yemeğinde konuştu.
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