Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Elemanlar da orada yetişmeye devam ediyor"

-"Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık. Milletimizin barış, huzur ve esenliği için yaptık"

-"Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez"

SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatının yemeğinde konuştu.