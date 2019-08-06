Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."
Recep Tayyip Erdoğan, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]