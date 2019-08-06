Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın." Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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