Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."

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