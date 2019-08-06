Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...
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11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:29 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz."
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