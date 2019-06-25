Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:52 Kaynak: AA
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