Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz" -"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız" -"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
-"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız"
-"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
s 400, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Canan Kaftancıoğlu, Bahçeli göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçim sonrası yayınladığı mesajla eleştirilerin hedefi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:01:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]