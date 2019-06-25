Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz" -"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız" -"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
-"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız"
-"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye
bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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