Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:50 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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