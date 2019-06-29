Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
13 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı
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