Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

13 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 05:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S400) Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]