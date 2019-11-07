Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik."
Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli Pentagon: YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş