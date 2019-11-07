Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli
Pentagon: YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:37:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]