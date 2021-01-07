Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi 'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti (2) - Son Dakika

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