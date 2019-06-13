Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Politika
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