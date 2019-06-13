Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detayları açıkladı!

Fatih Portakal, VIP kriziyle ilgili konuştu: Hakaret ettiği cümleleri duydum

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