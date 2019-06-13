Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Beştepe
'de MHP
Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek - ANKARA
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