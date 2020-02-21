Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:31:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]