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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız."
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