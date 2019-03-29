Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah Akşam Güya Anket Açıklıyoruz Diyerek, Millete Psikolojik Operasyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah Akşam Güya Anket Açıklıyoruz Diyerek, Millete Psikolojik Operasyon...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:44 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sabah, Güncel
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