Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah Akşam Güya Anket Açıklıyoruz Diyerek, Millete Psikolojik Operasyon...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sabah
akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:44 Kaynak: AA
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