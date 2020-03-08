Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut...

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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