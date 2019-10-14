Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde."
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