Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var, onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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