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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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