Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etti: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var - Son Dakika

Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etti: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var
30.04.2021 16:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında önümüzdeki 2 ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını söylemişti. Bugün cuma namazı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Koca'nın bu açıklamalarının sorulması üzerine "Kabul etmiyorum" dedi. Şu anda Türkiye'nin elinde yeterince aşı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Sputnik V aşısı inşallah geliyor, BioNTech'in de sözü var, o da inşallah gelecek" diye konuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dün yapılan toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı tedariğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını söyleyen Bakan Koca, "Ancak sonrasında aşı bolluğu bekleniyor" ifadesini kullanmıştı.
Bakan Koca'nın sözleri gündem yaratırken, basın mensupları bu açıklamayı bugün cuma namazı çıkışı sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltti.
"KABUL ETMİYORUM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedariği konusunda önümüzdeki iki ayda sorun yaşanabileceği açıklamaları sorulan Erdoğan, "Kabul etmiyorum" dedi.
"SPUTNIK V DE BIONTECH AŞISI DA GELECEK"
"Şu anda elimizde yeterince aşı var" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde yeterince aşı var. Rusya'dan yaptığımız görüşmelerle, Sputnik V aşısı inşallah geliyor. Gelecek. Sayın Putin'le yapacağımız. BioNTech'in de verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek."
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